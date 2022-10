Crise entre Gisele Bündchen e Tom Brady teria sido 'incentivada' por Cristiano Ronaldo, diz jornal

Tom Brady e Gisele Bündchen estão em meio a uma crise conjugal, e os boatos de divórcio estão cada vez mais fortes. Dessa vez, as especulações trazem uma figura inusitada para a história: Cristiano Ronaldo. O astro do futebol, que atua no clube Manchester United, seria o responsável pelos recentes problemas entre os dois.

Com a aposentadora anunciada, Brady teria desistido da decisão ao acompanhar um jogo de CR7 na Inglaterra. Na partida em questão, Cristiano fez três gols contra o Tottenham, no dia 12 de maio, se tornando um dos atletas com mais gols na história do futebol.

Os dois teriam se encontrado após o jogo e conversado sobre as próprias carreiras. "Você encerrou mesmo?", teria questionado Cristiano, que teria recebido como resposta o olhar de dúvida de Brady. "Eu sei, eu sei", respondeu o português após o olhar do estadunidense para a arquibancada.

Crise na relação

Segundo uma forte da revista People, o principal motivo para a atual crise entre o casal é o encerramento da aposentadoria do atleta de futebol americano.

"Tom é um cara legal, todo mundo pensa assim, inclusive Gisele. Ele não quer estar tão preocupado. Ele quer ser um bom marido e pai; ainda se emociona ao falar de Gisele e das crianças. O futebol é um grande atrativo para ele. Algo tem que ceder, e sempre foi sua família. Eles têm que ser tão pacientes com ele", teria dito uma pessoa próxima.

Outra pessoa, também próxima ao casal, revelou que os dois já contrataram advogados para definir a separação de bens após o fim do casamento.