Equipe cearense conquista nove medalhas em Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

O campeonato brasileiro de jiu-jitsu de 2024, que aconteceu na cidade de Barueri, em São Paulo, premiou diversos atletas cearenses. Realizando entre os dias 20 e 28 de abril, a competição, que contou com mais de 10 mil atletas inscritos, contou com a Equipe Nova União Ceará, liderada pelo mestre Guilherme Santos, representando a “Terra da Luz”.

Ao todo, dos 20 atletas que representaram a equipe na competição, nove conquistaram medalhas, sendo eles:

R. Daniela Sleiman | Faixa Preta | ouro

Bruno Lima | Faixa Roxa | ouro

Izabelly Freitas | Faixa roxa | ouro

Cícero Johnes | Faixa Roxa | ouro

Victor Moura | Faixa Marrom | prata

Raquelly Braga | Faixa Azul | Prata

Juscelino de Sousa | Faixa Marrom |bronze

Cláudio Félix | Faixa Roxa | 2 medalhas de bronze

Legenda: O líder da equipe cearense, desde 1995, e faixa preta 6º grau de jiu-jitsu, Guilherme Santos, ao lado dos medalhistas Foto: Créditos/Holanda Júnior

O líder da equipe cearense, desde 1995, e faixa preta 6º grau de jiu-jitsu, Guilherme Santos, contou como foi a preparação para o campeonato nacional. Segundo ele, acompanhar as lutas e conquistar grandes resultados, após uma desgastante preparação, é para ficar emocionado.

“É muito desgastante e, ao mesmo tempo, é muito gratificante. Foram dez semanas de preparação para esse campeonato. Fins de semana perdidos para realizarmos treinos técnicos, mas ver todos os atletas com um mesmo pensamento é gratificante […] O Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Subir o pódio já seria algo difícil. Você conquistar uma medalha de ouro é indescritível.” Guilherme Santos Líder da Nova União Ceará

Atualmente, a Nova União, que está no Ceará desde o início da década de 90, possui 16 sedes espalhadas entre as cidades de: Fortaleza, Sobral, Crateus, Juazeiro do Norte, Maranguape, Guajiru e Pacajus.