Cearense Gabriel Santos luta no Card Principal do UFC Jacksonville; conheça história do atleta

“A caminhada para o UFC foi feita de muitas batalhas. Não só na luta mesmo, mas na vida pessoal, que, às vezes, acaba sendo ainda mais difícil. A gente não tem apoio, não tem patrocínio, mas mesmo assim continuei seguindo o meu propósito e tudo que eu passei valeu a pena. Minha primeira luta no MMA foi com 16 anos no amador. Depois disso, fui seguindo, treinando, e me mudei para Fortaleza, onde evolui bastante com o Fernando Moura. Depois fui para Curitiba e evolui muito minha parte de trocação, meu espírito de guerreiro. Hoje estou morando no Rio de Janeiro e consigo olhar pra trás e saber que tenho as portas abertas. Sempre fui um cara muito sincero, dizendo a verdade. Sou muito sincero com meu sonho. Eu não brinco com o meu sonho nem com o sonho de ninguém, o cara que se dedica comigo eu também vou me dedicar com ele. Sou um cara que sei o que preciso fazer e quem eu sou. Sou muito feliz e grato por tudo que eu vivo. Não é fácil você sair do interior e chegar no maior evento do mundo, então isso é mágico pra mim. É muito gratificante porque eu também estou inspirando outras gerações, uma molecada que vem por aí”, disse.