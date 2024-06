Bia Mesquita x Jojo Ramos: confira horário, onde assistir, palpites e card completo

Bia Mesquita e Jojo Ramos fazem na noite deste sábado (15), a única luta feminina do Spaten Fight Night, evento que promoverá a última luta da carreira de Anderson Silva no Brasil. As duas lutadoras vão estrear no MMA.

Aos 33 anos, Bia é decacampeã mundial de Jiu-Jitsu, e está treinando na American Top Team (uma das equipes líderes mundiais em artes marciais mistas), desde 2023. Sua adversária, a pugilista Jojo, tem 25 anos e conta com uma experiência de três lutas no Boxe, onde contabilizou uma vitória, uma derrota e um empate. O duelo acontece pela categoria peso-galo.

ONDE ASSISTIR

As lutas serão transmitidas por: TV Globo, Sportv 2, Ge.globo e Combate.

PALPITE PARA A LUTA

inter@

CARD COMPLETO

Evento : Spaten Fight Night

: Spaten Fight Night Local : Komplexo Tempo, em São Paulo

: Komplexo Tempo, em São Paulo Data : 15/06/2024 (sábado)

: 15/06/2024 (sábado) Horário: 21h30 (de Brasília)

LUTAS