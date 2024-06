Anderson Silva x Chael Sonnen: confira horário, onde assistir, palpites e o card completo do evento

O ex-lutador brasileiro de MMA e ex-campeão dos pesos médios do UFC, Anderson “Spider” Silva, fará, neste sábado (15), sua última luta no Brasil, no Komplexo Tempo, em São Paulo, onde enfrentará um de seus maiores rivais, o americano Chael Sonnen, na principal luta do Spaten Fight Night. Antes da despedida, os dois lutadores se enfrentaram, por duas vezes, no octógono.

A primeira batalha entre os dois aconteceu a mais de uma década, em agosto de 2010. Na ocasião o brasileiro realizaria sua sétima defesa de cinturão do peso médio do UFC. Já Sonnen chegava como pessoa não grata pelos brasileiros, que viam a antipatia crescer a cada provocação do lutador norte-americano.

No octógono, Anderson resistiu até o quinto round até que, faltando 2 minutos para o término da luta, o brasileiro conseguiu encaixar um triângulo e finalizou Sonnen. A reviravolta na luta foi tão impactante que ela entrou para o Hall da Fama do UFC.

Já o segundo confronto entre eles, que aconteceu dois anos depois, em julho de 2012, não foi tão impactante como o primeiro, mas teve um resultado igualmente positivo para Anderson. Nos bastidores desse embate, Sonnen chegou a fazer declarações fortes contra o brasileiro, mas, no octógono, o “Spida” finalizou a luta sem maiores dramas, já no segundo round.

Desta vez, o duelo não será mais no octógono, mas sim no boxe. Os dois se enfrentarão num ring, em um confronto até 98 kg, com cinco rounds de dois minutos cada, e com luva de 14 onças (aprox. 529 gramas).

ONDE ASSISTIR

As lutras serão transmitidas por: TV Globo, Sportv 2, Ge.globo e Combate.

OUTROS DUELOS

Além da luta principal, entre Anderson Silva e Chael Sonnen, o evento terá outras lutas impactantes. Na co-luta principal, um duelo entre o campeão olímpico de boxe Hebert Conceição e o medalha de prata Esquiva Falcão.

O terceiro duelo da noite será uma revanche entre o filho de Anderson, Kalyl Silva, com o pugilista Paulo Roberto. Na última luta entre os dois, em dezembro de 2022, Paulo derrotou Kalyl com um nocaute no quarto e último round.

Por fim, a luta que abrirá o evento é uma batalha feminina entre a multicampeã lutadora brasileira de jiu-jitsu Bia Mesquita, que irá estrear no MMA contra a pugilista Jojo Ramos.

CARD COMPLETO

Evento: Spaten Fight Night

Local: Komplexo Tempo, em São Paulo

Data: 15/06/2024 (sábado)

Horário: 21h30 (de Brasília)

LUTAS