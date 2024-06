Hebert Conceição x Esquiva Falcão: confira horário, onde assistir, palpites e card completo

Neste sábado (15), teremos um encontro de medalhistas olímpicos no ringue. De um lado, Hebert Conceição, campeão olímpico em Tóquio-2020. Do outro, Esquiva Falcão, medalha de prata nos Jogos de Londres-2012. O Brasil recebe pela primeira vez uma luta de dois detentores de medalhas nos Jogos Olímpicos. O evento conhecido como Spaten Fight Night, conta com outras lutas e está previsto para iniciar às 21h30 (horário de Brasília).

A luta acontece no Komplexo Tempo, em São Paulo, com peso definido de até 74 kg. O confronto pode render até dez rounds de três minutos cada. O card do evento conta ainda com lutas de Anderson Silva x Chael Sonnen, e Kalyl Silva x Paulo Roberto na categoria do boxe. Já lutando no MMA, teremos Bia Mesquita x Jojo Ramos.

Hebert usou da conquista olímpica para se profissionalizar no esporte. Já foram três nocautes e dois triunfos por pontos nas cinco lutas que fez. Sua última apresentação aconteceu em setembro de 2023.

Já Esquiva Falcão é mais experiente e tem 31 lutas como profissional e abandonou o boxe olímpico um ano e meio depois da medalha conquistada no torneio. O lutador conquistou 30 vitórias seguidas até chegar à disputa do título em julho de 2023, perdendo para o alemão Vincenzo Gualtieri o duelo pelo cinturão peso-médio da Federação Internacional de Boxe (IBF).

ONDE ASSISTIR

As lutras serão transmitidas por: TV Globo, Sportv 2, Ge.globo e Combate.

CARD COMPLETO

Evento: Spaten Fight Night

Local: Komplexo Tempo, em São Paulo

Data: 15/06/2024 (sábado)

Horário: 21h30 (de Brasília)

LUTAS