Filho de Anderson Silva também vai lutar na despedida do pai; veja

Neste sábado (15), Anderson Silva se despede dos ringues, em luta contra Chael Sonnen. O evento, chamado de Spaten Fight Night, contará também com outras lutas, incluindo a do filho do Spider, Kalyl Silva. Será a primeira vez que o ídolo do UFC estará no mesmo card que seu filho. O evento tem previsão de início para às 21h30 (horário de Brasília).

Kalyl iniciou sua carreira no kickboxing, mas acabou migrando para o boxe, vencendo suas únicas duas lutas na carreira. A terceira acontece contra Paulo Roberto, que já foi adversário do jovem de 25 anos e perdeu para o filho do Spider, em 2022.

Vale lembrar que o evento será aberto apenas para convidados.

ONDE ASSISTIR

As lutas serão transmitidas por: TV Globo, Sportv 2, Ge.globo e Combate.

CARD COMPLETO

Evento : Spaten Fight Night

: Spaten Fight Night Local : Komplexo Tempo, em São Paulo

: Komplexo Tempo, em São Paulo Data : 15/06/2024 (sábado)

: 15/06/2024 (sábado) Horário: 21h30 (de Brasília)

LUTAS

Anderson Silva x Chael Sonnen (boxe)

Hebert Conceição x Esquiva Falcão (boxe)

Kalyl Silva x Paulo Roberto (boxe)

Bia Mesquita x Jojo Ramos (MMA)