Cearense Guilherme Santos conquista Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu

O cearense e 1º sargento da Polícia Militar do Ceará, Guilherme Santos conquistou no sábado (14), o Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu, realizado pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF). A competição aconteceu na Vila Olímpica, no Rio de Janeiro.

Guilherme competiu na categoria faixa preta master 4 pesado e a final enfrentou o lutador chileno Christian Valdes e se sagrou campeão após garantir a vitória por pontos.

“Esta vitória tem uma representatividade ainda maior por mostrar que não há limites aos nossos sonhos”, disse o lutador.

Além dessa, Guilherme também soma outras conquistas no Jiu-Jitsu como Mundial pela CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo), bicampeonato Sul-Americano da IBJJF, Pan-Americano pela CBJJE, Brasileiro NOGI pela CBJJ, Seletiva de Abu Dhabi pela AJP (Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro) e o Fortaleza International Open pela IBJJF.

CEARENSE NO PÓDIO JUVENIL

Além de Guilherme, o cearense Victor Gabriel Carvalho, de 16 anos, também conquistou a medalha de ouro no Sul-Americano de Jiu-Jitsu. Victor disputou a categoria faixa azul Juvenil 1 pluma e ocupou o lugar mais alto do pódio.

Legenda: Victor Gabriel Carvalho medalhista de ouro no Sul-Americano Juvenil Foto: Arquivo Pessoal

O jovem cearense atualmente mora no Rio de Janeiro para conseguir ficar mais perto dos grande campeonatos. No início de novembro, nos dias 2 e 3, o lutador vai competir no Dublin Fall International Open IBJJF 2023. Além do Sul-Americano, Victor também conta com outros títulos importantes em sua carreira como o bicampeonato Open Rio, o campeonato GI e o campeonato NOGI.

