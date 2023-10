Veja lista de jogadores do Ceará mais e menos utilizados por Mancini na Série B

Vagner Mancini já está há sete partidas no comando do Ceará, desde o dia 2 de setembro. Durante esse período, o treinador usou 28 jogadores diferentes para compor a titularidade em cada jogo. O atacante Erick, o meia Jean Carlos e o zagueiro David Ricardo, que tem jogado na lateral esquerda, são os três mais utilizados pelo técnico, com sete jogos, cada um.

Michel Macedo e Richard são os únicos do elenco que atuaram em apenas um jogo sob comando do treinador e, no caso do goleiro, a lesão justifica a ausência, já que ficou fora dos gramados durante quatro meses para tratar uma lesão no pé.

Pedro Lucas, Chay, Sidnei e Cristian, são os atletas que ainda não entraram em campo nesses últimos sete jogos do Alvinegro. O volante Willian Maranhão, que também não atuou, já foi afastado pelo treinador, pois não faz parte dos planos para o restante da temporada.

O treinador Vagner Mancini, já confirmado para 2024, em entrevista coletiva já deixou claro que não tem ninguém garantido para a próxima temporada e o fato de já não estar aproveitando alguns jogadores na reta final de 2023, pode expor o que o treinador já tem preparado para o próximo ano.

VEJA LISTA

Erick - 7 jogos

Jean Carlos - 7 jogos

David Ricardo - 7 jogos

Léo Santos - 6 jogos

Chrystian Barletta - 6 jogos

Nicolas - 6 jogos

Tiago Pagnussat - 6 jogos

Janderson - 6 jogos

Warley - 5 jogos

Guilherme Castilho - 5 jogos

Saulo Mineiro - 5 jogos

Luiz Otávio - 4 jogos

André Luiz - 4 jogos

Breno - 4 jogos

Willian Formiga - 4 jogos

Bruno Ferreira - 3 jogos

Richardson - 3 jogos

Caíque Gonçalves - 3 jogos

Lucas Ribeiro - 3 jogos

Guilherme Bissoli - 3 jogos

Pedrinho - 3 jogos

Paulo Victor - 2 jogos

Danilo Barcelos - 2 jogos

Cléber - 2 jogos

Erick Pulga - 2 jogos

Zé Ricardo - 2 jogos

Richard - 1 jogo

Michel Macedo - 1 jogo

O próximo compromisso do Ceará na Série B será diante do Avaí, em jogo válido pela 33ª rodada. A partida acontece no domingo (22), às 18h.

*Sob a supervisão de Crisneive Silveira