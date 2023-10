Mancini diz que não está no Ceará para 'agradar ninguém' e que já avalia elenco para 2024

Na noite deste sábado (14), o Ceará recebeu o Sampaio Corrêa na Arena Castelão e, mais uma vez, com uma atuação de pouca inspiração, decepcionou o seu torcedor. O empate em 0 a 0 fez o Alvinegro chegar ao quinto jogo seguido sem vitória sob o comando de Vagner Mancini. Parte da torcida enxerga uma espécie de racha entre os atletas e o treinador. No entanto, em entrevista coletiva após o jogo, ele tratou de rechaçar isso, dizendo, inclusive, que trabalha com a verdade e não está no clube para agradar ninguém.

Vagner Mancini Treinador do Ceará "Não há nenhum tipo de racha. O que há é verdade sendo dita para cada um diariamente. Então, eu não estou lá (no Ceará) para ficar agradando a, b ou c. Se tiver que chamar atenção, eu chamo atenção e, se tiver que elogiar o jogador, eu elogio também. Eu sou um cara muito aberto, muito sincero, olho no olho, e pode ser que alguns atletas tenham se chateado com isso, porque eu não sei como era antigamente, mas, a partir do momento em que eu cheguei no Ceará, a coisa é olho no olho, a verdade tem que ser dita. Se alguém se chateou e passou a informação para fora, deve ter se arrependido, porque, no dia que essa notícia saiu, todos eles queriam fazer declarações e eu pedi para que não fizessem. A melhor maneira de você responder isso que foi jogado é entrando dentro de campo, se empenhando e fazendo um bom futebol, porque a gente vive disso. A gente vive de resultado, de conquista, do prazer de jogar futebol, então que eles respondam dentro de campo. Foi isso que eu disse a eles", afirmou.

REFORMULAÇÃO DO ELENCO

Outro ponto que vem tirando o sono do torcedor alvinegro é a questão do elenco para 2024. A tendência é que a reformulação seja bem grande, já que 16 atletas encerram seu vínculo com o clube ao fim de 2023 e outros, que ainda possuem contrato para o ano seguinte, não desempenharam o papel que se era esperado na atual temporada.

De acordo com Mancini, as avaliações já estão sendo feitas de maneira interna e todos os jogadores sabem que os últimos seis jogos da Série B são importantes para que eles demonstrem que podem permanecer no Ceará.

Vagner Mancini Treinador do Ceará "Não é porque o cara tem contrato com o Ceará que ele já está certo que vai ficar. É óbvio que essa não é uma decisão só minha, mas eu tenho que avaliar aquilo que aconteceu ao longo do ano. Mesmo se o cara tiver contrato, mas o ano dele não foi bom, ele não está seguro para 2024. Que isso fique bem claro. Outros atletas que vencem o contrato e nos interessam, talvez haja um pedido de renovação de empréstimo ou de renovação de contrato. Eu acho que, neste momento, quanto mais eu falar, talvez fique mais difícil de entender, mas essa avaliação está sendo feita jogo a jogo e por comportamento, por conceitos. Existem uma série de coisas que são importantes. Eu não posso, por exemplo, permanecer com um atleta que não atenda o que eu penso sobre característica de jogo ou de cultura de clube. Eu jamais vou ter no Ceará um atleta que não corra exaustivamente os 90 minutos, porque eu sei que a torcida espera isso dele. Então todas essas avaliações estão sendo feitas e esses atletas já estão avisados que, para muitos, é importante que eles joguem bem e demonstrem que podem ficar para 2024 porque ninguém está assegurado até agora", comentou.

VEJA A COLETIVA COMPLETA: