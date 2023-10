Ceará tem 16 jogadores com contrato no fim; veja lista

O elenco do Ceará possui jogadores com contratos no fim. Sem expectativa de acesso, o clube tem mais sete rodadas pela frente na Série B do Brasileiro para realizar as últimas avaliações dos atletas antes de encaminhar alguma renovação. A tendência é de uma grande reformulação do plantel, com a saída da maioria das peças.

Ao todo, 16 jogadores encerram o vínculo em dois meses. Um dos principais é o zagueiro Luiz Otávio, capitão alvinegro de 35 anos. Com longa história no Vovô, o defensor é um desses nomes. Os demais que pertencem ao time em definitivo são: o goleiro André Luiz; laterais-esquerdos Danilo Barcelos; lateral-direito Michel Macedo, os volantes Zé Ricardo e Caíque, além dos atacantes Bissoli e Erick, que firmou pré-contrato com o São Paulo.

Legenda: O Ceará tem diversos jogadores com contratos próximos do fim Foto: reprodução / SVM

Os outros atletas possuem contratos de empréstimo. Assim, caso deseje a extensão contratual, a equipe deve negociar com as respectivas equipes. Esse grupo é formado pelo zagueiro Léo Santos (Corinthians); lateral-direito Warley (Coritiba); volante Willian Maranhão (Santos), e os meias Pedro Lucas (Grêmio) e Chay (Botafogo).

Legenda: O Ceará tem seis jogadores por empréstimo no elenco com contrato próximo do fim Foto: reprodução / SVM

O movimento é importante, assim como a reestruturação administrativa que atravessa Porangabuçu para intensificar a profissionalização do clube. A tendência também é de uma elenco mais enxuto para 2024 sob o comando do técnico Vagner Mancini, que foi confirmado no cargo para o próximo ano pelo presidente João Paulo Silva.

Jogadores do Ceará com contrato no fim

GOL: André Luiz.

ZAG: Luiz Otávio e Léo Santos (emprestado pelo Corinthians).

LAD: Michel Macedo, Warley (emprestado pelo Coritiba) e Igor (cedido ao Avaí).

LAE: Danilo Barcelos e Paulo Victor (emprestado pelo Internacional).

VOL: Caíque, Zé Ricardo, Willian Maranhão (emprestado pelo Santos) e Breno (emprestado pelo Botafogo).

MEI: Chay (emprestado pelo Botafogo) e Pedro Lucas (emprestado pelo Grêmio).

ATA: Bissoli e Erick (assinou pré-contrato com o São Paulo).