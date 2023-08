Erick tem pré-contrato de quatro anos com o São Paulo, revela presidente do Ceará

João Paulo Silva, presidente do Ceará, revelou que Erick assinou pré-contrato de quatro anos com o São Paulo. Além disso, explicou que o time paulista não fez proposta para uma eventual saída antecipada do jogador. O atacante é a principal peça do ataque alvinegro nesta temporada. O dirigente revelou alguns bastidores da negociação pelo camisa 11 nesta segunda-feira (31), em entrevista coletiva na sede do clube, em Porangabuçu.

“O que eu posso falar é que ele realmente assinou um pré-contrato com o São Paulo. Mas em momento algum, o Erick pediu para ir antes para o São Paulo. E o São Paulo não nos fez nenhuma proposta para levar o jogador antes do fechamento da janela. Saiu na imprensa que estávamos negociando dois atletas de base, mas isso não é verdade. Eu acredito muito no atleta. Tenho que respeitar a decisão do atleta. Ele fez um contrato com o São Paulo de quatro anos. Conheço o caráter do atleta e sei que ele vai se doar até o fim em busca do nosso acesso”, revelou o presidente.

Em 2023, o atacante de 25 anos tem 39 jogos pelo Alvinegro. Ao todo, são 15 gols marcados e 10 assistências. Titular absoluto na posição, o atleta é o jogador com mais gols e minutos (1.417) do Alvinegro na Série B deste ano. O artilheiro da equipe soma seis tentos marcados no torneio.

O Ceará volta a campo nesta quarta-feira (2), a partir das 21h30 (de Brasília). A equipe enfrenta o Guarani no Estádio Brinco de Ouro. O duelo é válido pela Segundona nacional.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: