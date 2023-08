Apresentado no Ceará, volante Breno projeta sua passagem pelo clube: 'Pode esperar muita entrega'

O volante Breno foi apresentado oficialmente pelo Ceará na manhã desta segunda-feira (31). Em entrevista coletiva, o jogador comentou sobre a sua chegada, o propósito dentro da equipe comandada por Guto Ferreira e citou o que a torcida pode esperar dele. Após se recuperar de uma lesão, o volante esclareceu que se sente melhor.

"Chego muito bem, foi um tempo que passou. Foi difícil, trabalhei muito para poder voltar e hoje me sinto até melhor que quando me machuquei, Foi um processo mais de recuperação. Então, nesse momento, aproveitei para trabalhar muito. Eu acho que evoluí também psicologicamente, evoluí bastante", disse o jogador.

Breno comentou também sobre o foco e seu propósito vestindo a camisa do Alvinegro, que é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

"Acho que desde o começo, quando começou a negociação, com certeza o foco e o pensamento que eu vinha é sobre subir. Acho que não pode ser outro se tratando de Ceará. Então venho bem nesse propósito de querer me entregar e ajudar o máximo meus companheiros, o Guto e a todos ali, para chegar no mesmo objetivo, que é subir", disse.

"É uma camisa pesada e tem que ser o foco e a atenção voltada para o objetivo principal do clube.Chego para poder ajudar nisso. Então pode esperar de mim muita vontade, muita entrega e muito comprometimento com essa camisa"

O jogador encerrou a coletiva de imprensa falando sobre as expectativas e o que a torcida pode esperar do jogador.

"Vou procurar ajudar, tenho um bom passe, tenho uma boa saída, mas vou com minha vontade, venho pra ajudar. O principal é isso, é o daqui pra frente. Me agregar aqui dentro e poder ajudar o máximo possível aqui no Ceará", finalizou.