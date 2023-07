Ceará anuncia volante Breno, do Botafogo

O Ceará anunciou o volante Breno, do Botafogo. O meio-campo de 22 anos chega para a sequência da Série B do Brasileiro e firma contrato até o fim de 2023, se tornando o 5º reforço da janela.

Natural de Santana/BA, foi revelado pelo Goiás e chegou ao clube carioca em 2022. Na temporada atual, esteve no elenco principal e somou três partidas, entre Série A e a Copa Sul-Americana.

Para o setor, o técnico Guto Ferreira conta com mais quatro jogadores no elenco: Richardson, Caique, Willian Maranhão e Zé Ricardo. Além de Breno, os demais reforços na janela de transferência foram: o zagueiro Sidnei, o lateral-direito Orejuela, o lateral-esquerdo Paulo Victor e o atacante Bissoli.

O fechamento da janela no futebol brasileiro é no dia 2 de agosto, a próxima quarta-feira (2). O clube ainda deseja a contratação de um meio-campo ofensivo e de um atacante, que atue nos lados do campo.

