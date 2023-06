Ceará anuncia lateral-direito Orejuela até abril de 2024; veja detalhes

O Ceará anunciou, na manhã desta quarta-feira, (21), o lateral-direito, Luís Orejuela. O jogador colombiano de 27 anos é o primeiro reforço do Alvinegro para o segundo semestre de 2023. O lateral chega por empréstimo até abril de 2024. Seu contrato junto ao São Paulo vale até 2025.

Orejuela desembarcou na tarde da última terça-feira, (20), na capital para assinar todos os documentos e já realizou exame em seu novo clube.

O jogador tem passagens por clubes brasileiros como Cruzeiro, Grêmio, Athletico-PR e São Paulo. Em sua carreira pelo Brasil, onde está desde 2019, o jogador esteve em campo em 116 oportunidades, soma cinco gols e três assistências.

O jogador demonstrou estar feliz com a chegada no Ceará e prometeu dedicação em prol do acesso à Série A.

“Fiquei muito feliz com a procura e o desfecho positivo. O Ceará é um dos grandes clubes do Brasil. Fui muito bem recebido aqui na minha chegada e eu espero contribuir ao máximo com esse apoio e entregar o meu melhor todos os dias para ajudar o clube a voltar para onde merece”, disse.



O jogador ainda falou sobre a torcida alvinegra.



“Eu já joguei aqui contra o Ceará e pude sentir a força da torcida. É um time com uma massa apaixonada que enche o estádio, empurra o time independentemente da situação e isso ajuda os jogadores dentro de campo. Agora eu quero sentir esse apoio ao meu lado”, concluiu o defensor.

Orejuela já vai iniciar os treinamentos junto com o restante do elenco até o dia 3 de julho, quando poderá ser inscrito no BID e ficar à disposição do treinador Eduardo Barroca.

Ficha técnica

Luís Manoel Orejuela Garcia (Orejuela)

Posição: Lateral-direito

Altura: 1.80

Clubes onde passou: Deportivo Cali (COL), Ajax (HOL), Cruzeiro, Grêmio, São Paulo, Athletico e Ceará.