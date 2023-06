Bissoli busca rescisão com o Athletico-PR para acertar com o Ceará

Sem acordo entre Ceará e Athletico-PR para a negociação do atacante Guilherme Bissoli, que tem conversas com a diretoria do Alvinegro, o jogador tenta a rescisão de contrato com o Furacão para se transferir em definitivo ao Vovô.

Com contrato até o fim do ano, Bissoli tenta antecipar a saída do Athletico-PR. A informação é do GE. A partir de julho ele já poderá assinar pré-contrato com qualquer equipe, mas o Ceará quer o atleta para a janela de transferências que abre no próximo dia 3.

A ideia do Vovô era contar com o jogador por empréstimo até o fim da temporada, mas o Furacão só se interessava em vender Bissoli. O atacante não foi aproveitado pelo Athletico-PR nesta temporada e não joga desde novembro de 2022. Ele treina separado do elenco em Curitiba.

Bissoli deve ser o segundo acerto do Ceará na segunda janela de transferências do futebol brasileiro em 2023. O primeiro é o lateral-direito Orejuela, que vem por empréstimo do São Paulo.