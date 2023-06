Ceará procura atacante Guilherme Bissoli, mas Athletico-PR barra negociação

O Ceará está no mercado em busca de reforços para a segunda metade da temporada de 2023. A reportagem do Diário do Nordeste apurou que o atacante Guilherme Bissoli foi procurado pelo Alvinegro de Porangabuçu a pedido do técnico Barroca, mas o clube foi informado que o Athletico-PR não vai liberar o jogador.

Eduardo Barroca e Guilherme Bissoli chegaram a trabalhar juntos no Avaí e o atacante teve sua melhor fase no futebol, estando em campo em 32 oportunidades e marcando 14 gols na temporada de 2022.

O jogador tem até dia 1º de julho para fechar pré-contrato com algum clube. Além do Ceará, Bissoli recebeu propostas de outros times brasileiros e internacionais. Ainda não há acerto do jogador com nenhum clube e sua ida para algum clube está em aberto.

