Ceará encaminha acerto com lateral Orejuela, do São Paulo

O Ceará encaminha a contratação do lateral-direito, Orejuela, do São Paulo. O jogador deve chegar na tarde desta terça-feira, (20), para realizar os exames e assinar o contrato com o alvinegro. O contrato do atleta com o Vovô será por empréstimo, válido até o final deste ano.

No São Paulo o jogador não vinha sendo aproveitado. Pelo tricolor paulista, o lateral-direito possui 23 jogos, divididos em duas temporadas, 2021 e 2023, e soma um gol e uma assistência.

O jogador de 27 anos tem passagens por clubes como Deportivo Cali, da Colômbia, Ajax, da Holanda, Cruzeiro, Grêmio, São Paulo e Athletico-PR, do Brasil.

DIFICULDADE NA LATERAL

O Ceará busca soluções no mercado para resolver o problema que tem nas laterais da equipe. Michel Macedo e Willian Formiga são os titulares da posição, mas ambos estão machucados. Com isso, Caíque Gonçalves, volante de origem, vem sendo improvisado na lateral-direita da equipe alvinegra.