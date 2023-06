Zé Ricardo diz que sequência de treinos o deixa no mesmo nível do restante do elenco do Ceará

Além do técnico Eduardo Barroca, que está tendo um tempo mais longo para trabalhar as ideias de jogo que possui junto ao elenco do Ceará, quem também está aproveitando bastante a paralisação de jogos da Série B do Brasileiro para as Datas Fifa de junho é o volante Zé Ricardo.

Ele jogou apenas uma partida pelo Vovô até o momento, contra o Atlético-GO, começando como titular, e teve uma atuação elogiada. Havia até perspectiva de que ele se mantivesse entre os onze iniciais na partida seguinte, porém, apesar de relacionado, o volante não entrou em campo, levantando questionamentos por parte da torcida.

A questão física e o ritmo de jogo talvez tenha impedido a sequência de Zé Ricardo, que foi contratado na reta final da primeira janela de transferências do futebol brasileiro, no final de abril, mas precisou operar o pé esquerdo e só começou a treinar com o restante do grupo no fim de maio.

Legenda: Volante alvinegro aproveita a parada para aprimorar cada vez mais a parte física. Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Após uma semana apenas para treinamentos e com outra sem jogo por vir, o volante acredita que conseguirá se igualar aos demais companheiros e assim concorrer em pé de igualdade por espaço na equipe. “Essa primeira semana de treinos tem sido importante porque eu tenho conseguido crescer na parte física e ficar no mesmo nível do restante do elenco”, garantiu Zé Ricardo, em entrevista ao site oficial do clube.

Nos treinamentos liberados para a imprensa acompanhar, Barroca tem formado equipes misturando atletas considerados titulares com reservas, o que dificulta o entendimento de como o comandante alvinegro pretende utilizar o meio campista. Em um dos trabalhos recentes, um dos times formados tinha Zé Ricardo, Arthur Rezende, Chay e Jean Carlos no meio de campo.

Dentro do Ceará, há quem aposte que quando Zé Ricardo estiver 100% deve, naturalmente, ficar com uma vaga no time titular.

Além da evolução pessoal, Zé Ricardo comentou que o intervalo entre as partidas também tem sido importante para o treinador colocar novos conceitos em prática e fazer ajustes para a melhora do desempenho coletivo.

“Para o grupo também tem sido proveitoso porque o Barroca tá conseguindo passar para a gente coisas novas e estamos evoluindo em vários aspectos. Nossa expectativa é conseguir aplicar tudo isso já no retorno dos jogos. Essa primeira semana de treinos tem sido importante porque eu tenho conseguido crescer na parte física e ficar no mesmo nível do restante do elenco”, disse o volante.