Apresentado oficialmente, Zé Ricardo ressalta força do Ceará: 'condições de ser campeão da Série B'

Estou muito feliz de estar aqui, o clube abriu as portas pra mim em um momento delicado da minha carreira, onde eu estava sem clube e acabei tendo uma lesão muito séria, mas que acabei recuperando bem. Cheguei aqui, tive que fazer uma cirurgia simples para não correr o risco da lesão voltar. Tô muito bem amparado pelo departamento médico e de fisioterapia. Estou impressionado com o nível dos profissionais e com a estrutura do clube. Cheguei um pouco antes e acabei não podendo jogar e ajudar a equipe, mas foi um momento de me integrar com o elenco. Então foi um período importante para estar conhecendo os meus companheiros, as características deles nos treinamentos. Então facilitou bem a adaptação, que tem que ser rápida, para eu poder ajudar a equipe dentro de campo, disse.