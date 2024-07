Ceará x Botafogo-SP: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de manter sequência positiva na competição, o Ceará encara o Botafogo-SP, nesta quinta-feira (25), às 21h30, no encerramento da 17ª rodada da Série B. O confronto na Arena Castelão, marca o segundo jogo do técnico Léo Condé com a presença da torcida. Enquanto o Vozão vem de vitória, o time paulista vive sequência de cinco jogos sem triunfo.

Veja também Jogada Lucas Rian cita rápida adaptação no Ceará, revela conversa com Léo Condé e inspiração em CR7 Jogada Novo reforço do Ceará, Andrey ressalta foco em acesso e ansiedade por jogo diante da torcida Jogada Com sondagens, Lucas Mugni vai seguir no Ceará até o fim da temporada Jogada Ceará reduz distância para G-4 da Série B após 16ª rodada; confira os cenários

Os três pontos conquistados diante do Avaí, em Santa Catarina, deixou a semana mais leve em Porangabuçu. Com três rodadas para terminar o turno, o Ceará está na segunda página da tabela com 22 pontos somados na competição, tendo conquistado seis vitórias, quatro empates e seis derrotas. Nos cálculos de Condé, a meta é virar o segundo turno com 27 ou 28 pontos.

Na zona de rebaixamento e em situação ainda mais delicada, a Pantera das Américas, como é conhecido o Botafogo-SP, chega na capital cearense depois de empatar em 2 a 2 com o Brusque, dentro de casa. A equipe paulista soma 18 pontos em 16 partidas até aqui, com apenas quatro vitórias, duas como visitante. O adversário do Alvinegro não sabe o que é vencer há cinco jogos, com uma sequência de três derrotas e dois empates.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, Sportv, Band, Canal Goat, TV Brasil, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

BAIXAS E RETORNOS

Para o confronto da 17ª rodada, o técnico Léo Condé, ao contrário do último jogo, não terá ausências por suspensão hoje. As dúvidas ficam por conta da condição de jogo para Richardson e Facundo Castro, que foram poupados na partida passada. O volante trata lesão na fascite plantar do pé, enquanto o atacante uruguaio não está mais no departamento médico do clube e deve ser opção.

Após o duelo diante do Avaí, Condé revelou que Barceló foi substituído depois de sentir desconforto muscular, na Ressacada. Além dele, David Ricardo, autor do gol da vitória alvinegra, teria atuado com dores físicas, mas aguentou os 90 minutos, de acordo com o comandante do Vovô.

O atacante Erick Pulga, acometido com uma virose, não foi relacionado para a última rodada, ele voltou aos treinos e é opção para a partida na Arena Castelão. Artilheiro do time na temporada, o camisa 16 deve estar entre os titulares. Além dele, Saulo Mineiro e Recalde cumpriram suspensão contra o time catarinense e retornam de suspensão.

Outro que foi apresentado esta semana, depois de ter estreado, foi o atacante Lucas Rian, que entrou na vaga de Barceló na última rodada. O atleta causou boa impressão na ponta-esquerda do Ceará. Em coletiva cedida na sede do clube, o camisa 77 destacou a conversa com Léo Condé.

“Na conversa no vestiário com o professor Léo, ele falou que eu ia entrar na posição do Aylon, e o Aylon ia voltar para o centroavante. Ele queria que eu explorasse bem aquele lado ali. Ele falou comigo que não precisava ter pressa. Falou para eu ter calma e na oportunidade que aparecesse, que eu fosse objetivo”, disse o atacante. Lucas Rian Atacante do Ceará

GARÇOM DO VOZÃO

Aos 32 anos, o meio-campista Lucas Mugni lidera as assistências do Vozão na temporada, com sete passes para gol até aqui. Vindo de sequência de quatro jogos como titular, o jogador chegou a ser sondado pelo Vitória, que está na Série A, mas fica no Ceará com o objetivo de subir com a equipe para a elite nacional. Em 2024, o argentino atuou em 27 partidas com a camisa do time de Porangabuçu, sendo 14 iniciando entre os titulares.

Quando o recorte é feito apenas da segundona, Mugni jogou 13 das 16 partidas que o Ceará fez até aqui. Contra o Avaí, o camisa 10 foi quem cobrou o escanteio que culminou com o gol de David Ricardo, no estádio da Ressacada. A assistência foi a terceira na Série B, sendo “garçom” da equipe de Condé até na competição nacional. O contrato dele com o Vozão é até o final desta temporada.

Com a chegada do volante Andrey, que já atuou por seis minutos, Lucas Mugni ganha mais um concorrente às vagas no meio-campo do vovô. No jogo passado, o setor foi ocupado por De Lucca, Lourenço e Mugni, mas o comandante alvinegro, Léo Condé, tem ainda as opções de Jean Írmer, Richardson, Recalde e Léo Rafael.

COMO CHEGA A PANTERA?

Ao lado da Chapecoense, o Botafogo tem o quarto pior ataque da competição, com apenas 14 gols marcados em 16 rodadas. Na outra ponta, o time já teve a defesa vazada em 21 oportunidades, ocupando a terceira pior da competição. Até aqui, o time somou 7 pontos de 21 disputados fora de Ribeirão Preto, com duas vitórias, um empate e quatro derrotas.

Para o confronto diante do Ceará, a Pantera tem três desfalques de atletas lesionados. A lista conta com o zagueiro Bernardo Schappo que levou pontos na cabeça depois de se chocar com atleta do Brusque na partida anterior. O defensor, que pertence ao Fortaleza, não embarcou para a capital cearense.

Além de Schappo, as ausências ficam por conta do lateral-direito Wallison que passou por cirurgia depois de quebrar o antebraço e não tem prazo para retorno. Outro desfalque é o atacante Alex Sandro, artilheiro do time no ano com oito gols marcados, que sentiu a coxa esquerda e saiu de campo com dores.

A novidade do time paulista fica com o atacante, joia da base do tricolor paulista, Pedro Severino, que foi relacionado para o seu primeiro jogo numa Série B deste ano. Os retornos no time de Ribeirão Preto ficam por conta do goleiro João Carlos, o zagueiro Lucas Dias e o volante Matheus Barbosa que treinaram ao longo da semana. Ao longo da semana, Paulo Gomes tentou minimizar a situação do time paulista na competição.

"Vocês olham tanto para a tabela, mas falta muito para terminar o campeonato. Vocês já viram que o Botafogo foi capaz de ganhar quatro partidas seguidas, estava lá em cima e já estavam a falar em acesso. Temos que ter a cabeça no lugar, os pés no chão e ir jogo a jogo. Mais pra frente faremos as contas. Temos um jogo difícil, como são todos da Série B", avaliou o técnico tricolor. Paulo Gomes Técnico do Botafogo-SP

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Lucas Mugni; Lucas Rian (Aylon), Erick Pulga e Saulo Mineiro. Técnico: Léo Condé.

Botafogo-SP: João Carlos; Matheus Costa, Fábio Sanches, Ericson, Jean Victor e Patrick Brey; João Costa, Alexandre Jesus e Gustavo Bochecha; Douglas Baggio e Emerson Negueba. Técnico: Paulo Gomes.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X BOTAFOGO-SP

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 25/07/24 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistente 1: Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

Assistente 2: Júlio Cesar Souza Gaudêncio (RJ)

Quarto árbitro: Léo Simão Holanda (CE)

Árbitro de vídeo (VAR): Vinícius Gomes do Amaral (MG)

AVAR: André da Silva Bitencourt (RS)