Ceará anuncia volante Zé Ricardo, ex-América-MG

O Ceará anunciou a contratação do volante Zé Ricardo, ex-América-MG. O atleta de 27 anos estava livre no mercado ao deixar o Coelho e firma contrato até o dia 30 de novembro de 2023, sendo mais um reforço alvinegro para a disputa da Série B de 2023.

O meio-campo desembarca na capital cearense nos próximos dias para iniciar as atividades sob o comando do técnico paraguaio Gustavo Morínigo. Revelado pelo América-MG, Zé Ricardo tem mais de 200 partidas oficiais e conquistou uma edição do Campeonato Mineiro.

Assim, o Vovô fecha as últimas movimentações da janela de transferência, encerrada nesta quinta-feira (20). Além de Zé Ricardo, o Ceará também anunciou o goleiro Bruno Ferreira, ex-Caxias, e o atacante Nícolas, ex-Goiás, ao longo do dia - todos regularizados no BID.

