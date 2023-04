Nicolas é o novo reforço do Ceará para a temporada de 2023

O Ceará anunciou, na noite desta quinta-feira, (20), a contratação do atacante Nicolas, de 33 anos. O jogador estava no Goiás e rescindiu com o esmeraldino para assinar com o alvinegro.

O novo reforço do Alvinegro já está na capital cearense e realizou os exames médicos e avaliações físicas para iniciar os treinamentos com o restante do elenco.

Nicolas tem passagem por clubes como Chapecoense, Caxias, Paysandu, Criciúma e Goiás, seu último clube. Por lá o jogador participou de 96 jogos e marcou 29 gols ao total. Na temporada de 2023 o jogador já esteve em campo em 22 oportunidades, marcou oito vezes e deu três assistências.

O Vovô anunciou o jogador em um vídeo em suas redes sociais:

MAIS UM! 👊 ⚫ ⚪



O atacante Nicolas é mais uma contratação do #Vozão para a temporada. Seja bem-vindo! 🏁



— Ceará Sporting Club (@CearaSC) April 20, 2023

FICHA TÉCNICA

Nicolas Godinho Johann (Nicolas)

Posição: Atacante

Idade: 33 anos

Clubes onde passou: Juventude, Gama, São Luiz, Criciúma, Novo Hamburgo, Ypiranga-RS, Cerâmica, Brasil de Farroupilha, Chapecoense, Caxias, Paysandu, Criciúma e Goiás.