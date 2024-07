Argentina x Iraque pelas Olimpíadas: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Argentina e Iraque entram em campo neste sábado (25), às 10h de Brasília, no Groupama Stadium, em Lyon, para disputarem a segunda partida do Grupo B dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A Argentina chega para o confronto necessitando da vitória, após ser derrotada na estreia para o Marrocos. Já o Iraque, apesar de não ser a favorita do confronto, superou a Ucrânia e encaminhou sua classificação à próxima fase.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: SporTV 3 e CazéTV.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Argentina

Titulares: Rulli; Garcia, Di Cesare, Otamendi, Soler; Simeone, Medina, Hezze, Almada; Beltran, Álvarez.

Rulli; Garcia, Di Cesare, Otamendi, Soler; Simeone, Medina, Hezze, Almada; Beltran, Álvarez. Técnico: Javier Mascherano.

Iraque

Titulares: Hassan; Saadon, Ojaimi, Tahseen, Reeshawee; Bayesh, K. Ali; H. Ali, Mohammed, Amyn; Hussein.

Hassan; Saadon, Ojaimi, Tahseen, Reeshawee; Bayesh, K. Ali; H. Ali, Mohammed, Amyn; Hussein. Técnico: Radhi Shenaishil.

Argentina x Iraque | FICHA TÉCNICA

Competição: Futebol masculino, Jogos Olímpicos de Paris-2024

Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA)

Data: 27/07/2024 (quinta-feira)

Horário: 10h00 (de Brasília)