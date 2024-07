Fortaleza renova contrato com o goleiro João Ricardo até 2027

O goleiro João Ricardo segue no Fortaleza até dezembro de 2027. O clube anunciou a renovação do contrato do jogador de 35 anos nesta sexta-feira (26), nas redes sociais. O contrato anterior se encerraria no fim deste ano.

O jogador, que chegou ao clube no início de 2023, é peça fundamental na equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda e destaque pelas grandes defesas. No Brasileirão de 2024, é o arqueiro com mais defesas difíceis no primeiro turno da competição, também com destaque ao defender pênaltis.

"Um atleta que se adaptou muito rápido ao Fortaleza, ganhou o carinho do torcedor e respeito. Acredito que vive, talvez, o melhor momento da sua carreira. Hoje, é um dos goleiros mais destacados do futebol brasileiro. Essa renovação é pelo que ele já fez pelo Clube, mas também pelo que a gente acredita que ele possa fazer para seguir nos ajudando e sendo importante. Não só dentro de campo, mas também fora pela liderança e a experiência que tem", ressaltou Marcelo Paz, CEO do Tricolor.

"Hoje, acredito que tenha um altíssimo nível físico, tático, técnico e mental. Isso é fundamental para um atleta de alto rendimento e mais ainda para uma posição como a de goleiro. Então, a gente fica feliz por essa extensão de vínculo, e acredito que ele ainda vai dar muitas alegrias aos nossos torcedores", completou.

Ao todo, o camisa 1 do Leão soma 96 partidas defendendo a camisa do Tricolor. Nesse período, João Ricardo conquistou o título do Campeonato Cearense de 2023, da Copa do Nordeste de 2024 e foi vice-campeão da Copa Sul-Americana.

O clube anunciou a renovação com um filme cheio de adjetivos sobre as atuações do goleiro. "Se superou; incrível; o melhor", mostra a imagem. Além de uma mensagem da esposa e da filha. O vídeo também traz grandes defesas do jogador, que acompanhou tudo em uma sala de cinema.

CONFIRA: