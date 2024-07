Veja as referências culturais da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris

A cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris teve uma série de referências culturais, tanto da cultura francesa quanto de outros países. A superprodução teve menções à moda, ao romance "O Fantasma da Ópera" e ao cinema e contou com o ex-jogador de futebol Zinédine Zidane, um ícone para os fãs do esporte.

Uma das primeiras referências a aparecer foi uma do filme "Astérix e Obélix", quando Zidane inclusive contracenou com o ator franco-marroquino Jamel Debbouze, e os dois se encontram no Stade de France, onde foi a final da Copa do Mundo de 1998 vencida pela França.

Zidane foi protagonista, inclusive, de boa parte da cerimônia. Ele aparece correndo pela cidade, driblando obstáculos de uma engarrafada capital francesa, em referência à "Belle Époque" do século XX. Acompanhado de crianças, Zidane segue rumo ao rio Sena, por catacumbas subterrâneas.

Figura misteriosa na abertura

No canal subterrâneo, as crianças entram em um barco com um personagem encapuzado e mascara, em referência ao Fantasma da Ópera e "Assassin's Creed", uma franquia de jogos. Esse personagem misterioso aparece por diversas vezes.

Na reta final do evento, a diversidade foi celebrada durante apresentação de dança contemporânea com pessoas de várias etnias e gêneros. Imagine, música de John Lennon, também foi interpretada, para reforçar a mensagem de paz.