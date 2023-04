Novo reforço do Ceará, Zé Ricardo passa por cirurgia; clube não terá custos até recuperação

Novo reforço do Ceará, o volante Zé Ricardo realizou um procedimento cirúrgico no 5º metatarso do pé esquerdo na manhã deste sábado (29). A situação da lesão foi informada pelo clube alvinegro.

Em nota, a gestão informou que ‘já tinha ciência prévia da lesão e o departamento médico optou pelo procedimento visando acelerar a reabilitação do atleta’. O volante foi anunciado como reforço na última quinta-feira (20), assinando contrato até novembro de 2023, e ainda não estreou pelo Vovô.

O Ceará também ressaltou que ‘não terá custos sobre o vencimento do atleta’ até a recuperação completado jogador. Com 27 anos, Zé Ricardo estava sem clube desde a saída do América-MG, no início da temporada.

A próxima partida da equipe será domingo (30), contra o ABC. O duelo ocorre no estádio Frasqueirão/RN, às 18h, pela 3ª rodada da Série B de 2023.

