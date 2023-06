Com dores, Zé Ricardo e Vitor Gabriel deixam treino do Ceará mais cedo

O volante Zé Ricardo deixou o treino do Ceará mais cedo nesta segunda-feira, 19. Após uma dividida, o ex-América Mineiro sentiu dores no pé direito e precisou deixar o gramado para receber atendimento médico.

Ainda não há uma primeira avaliação sobre a condição do atleta, que aproveitou o período sem jogos por conta das Datas Fifa para se igualar em condição física ao restante do elenco alvinegro. Ele jogou apenas uma partida pelo Vovô até aqui, mas tinha perspectivas de brigar por titularidade com a evolução nos treinamentos.

Quem também saiu antes do fim do expediente, com dores no tornozelo foi o atacante Vitor Gabriel. O departamento médico deve avaliar a condição dele e de Zé Ricardo para saber se ambos preocupam. O Alvinegro ainda tem quatro dias de treinos antes de viajar para São Luís, no sábado.

O técnico Eduardo Barroca fez um trabalho posicional com todo o elenco, usando apenas metade do gramado de Carlos de Alencar Pinto. A novidade foi a participação de Tiago Pagnussat normalmente.

Outros no DM

Os jogadores que estão sob cuidados do departamento médico, que são o goleiro Richard, o zagueiro Luiz Otávio e o atacante Hygor Cléber, realizaram apenas uma atividade leve, separado do restante do grupo. Outro que fez atividades específicas foi o lateral William Formiga, que segue no período de transição.