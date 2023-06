Ceará divulga a folha salarial do elenco de 2023 para Série B; veja valores e metas

O Ceará Sporting Club divulgou a folha salarial atual do elenco de 2023, nesta segunda-feira (19), em coletiva. O valor atual é um dos principais da Série B, mas significa uma redução de 56% se comparado com a temporada de 2022, quando o valor era de R$ 5,5 milhões.

Atualmente, o investimento alvinegro mensal no pagamento de jogadores é de R$ 2.435.000,00. A expectativa é de crescimento desse total até o fim do ano, com os reforços da abertura da janela.

A redução faz parte da nova realidade econômica da instituição, que perdeu receita com o rebaixamento. Apesar disso, a avaliação da gestão é positiva, com a maioria das metas alcançadas, título da Copa do Nordeste e o foco direto na recuperação na Série B, onde é o 7º.

Sobre novas contratações, o planejamento é trazer entre três e cinco jogadores. Hoje, o elenco tem 35 atletas.

Juliano Camargo Executivo de Futebol do Ceará "Não chegou nada com propostas para saídas de atletas. Sobre chegadas, a gente pensa em três, quatro, no máximo, cinco nomes. A gente recebeu muitas consultas (de saídas), nada de concreto. Tem jogadores menos usados em que a Série B inteira fica atrás dos atletas"

No balanço do elenco, o Ceará iniciou 2023 com 20 remanescentes. Depois, sete foram emprestados, seis chegaram através de empréstimo, 16 foram contratados, cinco saíram do time e sete jovens da base foram incorporados para o profissional.

Metas do Ceará em 2023

Campeonato Cearense : chegar na final (foi vice-campeão).

: chegar na final (foi vice-campeão). Copa do Nordeste : avançar no mínimo às semifinais (foi campeão).

: avançar no mínimo às semifinais (foi campeão). Copa do Brasil : avançar no mínimo à 3ª fase (foi eliminado na 2ª fase).

: avançar no mínimo à 3ª fase (foi eliminado na 2ª fase). Série B: conquistar o acesso (competição em andamento).

Elenco do Ceará

Goleiros (4): Richard, Bruno Ferreira, André Luiz e Cristian.

(4): Richard, Bruno Ferreira, André Luiz e Cristian. Zagueiros (6): Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, David Ricardo, Léo Santos, Gabriel Lacerda e Lucas Ribeiro.

(6): Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, David Ricardo, Léo Santos, Gabriel Lacerda e Lucas Ribeiro. Lateral-direito (2): Warley e Michel Macedo.

(2): Warley e Michel Macedo. Lateral-esquerdo (2): Danilo Barcelos e Willian Formiga.

(2): Danilo Barcelos e Willian Formiga. Volantes (5): Richardson, Willian Maranhão, Caíque, Arthur Rezende e Zé Ricardo.

(5): Richardson, Willian Maranhão, Caíque, Arthur Rezende e Zé Ricardo. Meias (5): Jean Carlos, Chay, Guilherme Castilho, David e Pedro Lucas.

(5): Jean Carlos, Chay, Guilherme Castilho, David e Pedro Lucas. Atacantes (11): Vitor Gabriel, Pedrinho, Nícolas, Luvannor, Leandro Carvalho, Janderson, Hygor, Erick Pulga, Erick, Daniel e Caio Rafael.