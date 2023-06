Atacante Vitor Gabriel participa normalmente dos treinos no Ceará

O centroavante Vitor Gabriel fez atividades normalmente nesta terça-feira (20), no Ceará. Ele teve uma torção no tornozelo no treino da última segunda-feira (19), mas não preocupa para a sequência da temporada e já está à disposição do treinador Eduardo Barroca.

Também nos treinamentos de segunda-feira, o volante Zé Ricardo iniciou o treino com o restante do elenco, mas sentiu dores no pé após embate com outro jogador e deixou a atividade mais cedo e faz tratamento.

SITUAÇÃO NA SÉRIE B

O Ceará soma 19 pontos e é o sétimo colocado na tabela da Série B do Brasileirão. O time soma seis vitórias, um empate e cinco derrotas. Na última rodada, o Vovô foi derrotado pelo CRB, após duas vitórias seguidas na competição. O Ceará enfrenta o Sampaio Corrêa no domingo (25), às 15h30, no Castelão, no Maranhão.