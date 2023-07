Ceará anuncia contratação do lateral-esquerdo Paulo Victor; saiba mais

O Ceará anunciou a contratação do lateral-esquerdo Paulo Victor. O jogador de 22 anos pertence ao Internacional, mas estava emprestado ao Vasco desde 2022. O jovem jogador chega ao Vovô com um contrato de empréstimo válido até o final de 2023.

Paulo Victor já chegou em Fortaleza e nesta terça-feira (18) treinou normalmente ao lado dos demais companheiros de equipe. Ele será o terceiro lateral-esquerdo do elenco, ao lado de Willian Formiga e Danilo Barcelos.

Paulo Victor de Almeida Barbosa, popularmente conhecido como Paulo Victor ou simplesmente “PV”, foi revelado pelo Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Após se destacar na equipe, o jogador fechou com o Botafogo, onde permaneceu até 2021.

Depois de deixar o Botafogo, Paulo Victor foi negociado com o Internacional, que comprou 50% dos direitos do jogador por R$ 6 milhões. Com pouco espaço no Inter, o lateral foi emprestado ao Vasco em 2022 e permaneceu no clube até este ano.

Com a camisa da equipe carioca foram 15 jogos e uma assistência. Em 2023, foram nove jogos, sendo apenas três como titular, todos eles no Campeonato Carioca. O jogador só entrou em campo em uma partida do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA | PAULO VICTOR

Nome: Paulo Victor de Almeida Barbosa

Posição: lateral-esquerdo

Nascimento: 13/04/2001 (22 anos)

Naturalidade: Bocaiúva (MG)

Altura: 1,80 m

Clubes: Nova Iguaçu, Botafogo, Internacional e Vasco.