Sidnei é regularizado e poderá fazer sua estreia com a camisa do Ceará diante do Vila Nova

Anunciado pelo Ceará no início de julho, o zagueiro Sidnei enfim terá condições de entrar em campo com a camisa alvinegra. Nesta segunda-feira (17), o atleta foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, agora, está apto a fazer sua estreia pelo Vozão. O defensor poderá ser uma das novidades entre os atletas relacionados por Guto Ferreira para o confronto desta quarta-feira (19) diante do Vila Nova, na Arena Castelão, às 21h30, pela 18ª rodada da Série B.

Sidnei chegou ao Ceará com contrato até o fim de 2023, após defender o Las Palmas, da segunda divisão da Espanha. Com a camisa do time espanhol foram 21 jogos disputados e um gol marcado.

CARREIRA INTERNACIONAL

Formado nas categorias de base e revelado profissionalmente pelo Internacional, Sidnei foi negociado com o futebol europeu na temporada 2008/09, quando acertou sua ida para o Benfica, uma das principais equipes de Portugal.

Ao todo, foram cinco temporadas atuando com a camisa do Benfica. Em meio à passagem pela equipe portuguesa, Sidnei chegou a ser emprestado, na temporada 2011/12 ao Besiktas, da Turquia, retornando ao Benfica na temporada seguinte.

Após deixar o Benfica, Sidnei partiu para o futebol espanhol. Ao longo de oito temporadas, o zagueiro atuou pelo Espanyol, pelo Deportivo La Coruña e pelo Real Betis. Em 2022, retornou ao Brasil e atuou por Cruzeiro e Goiás.