Guto Ferreira explica mudanças no Ceará e valoriza empate com o Mirassol: 'ponto importante'

O Ceará empatou com o Mirassol em jogo da 17ª rodada da Série B, neste domingo (16), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. O técnico Guto Ferreira reforçou a qualidade do adversário, avaliou o desempenho do Vovô e explicou algumas mudanças no time.

O Alvinegro abriu o placar após Erick converter pênalti, ainda no 1º tempo. Nos acréscimos, a equipe comandada por Mozart deixou tudo igual, com gol de Chico Kim. Guto explica os pontos fortes do time paulista e valoriza ponto conquistado.

“O Mirassol tem um pós-perda muito forte, onde você não pode ficar segurando muito a bola atrás. Se não, fatalmente, eles iriam roubar e nos causar problemas. E era preciso minimizar erros. (...) E conseguimos agredir. Talvez não da maneira que a gente quisesse. Mas conseguimos criar oportunidades. Chegamos ao gol na frente deles e tivemos dificuldade na pressão de saída no final do 1T, e acabamos levando o gol. No 2T, administramos bem o jogo e poderia até ter tido mais felicidade nos contra-ataques, se tivéssemos mais de calma nas escolhas, nesses contra-ataques. Foi um resultado justo, pelo que produziram as duas equipes, pela dificuldade da partida, e a gente carrega um ponto importante”, disse o técnico, em coletiva.

Guto também detalha algumas mudanças no time, como a saída de Hygor Cléber para a entrada de Janderson. Ele ressalta a importância de pensar nos jogadores apropriados a cada adversário.

“O perfil de jogo do Botafogo-SP é diferente do Mirassol. Uma das forças no Mirassol é a pressão na saída de bola. O que impede você de correr riscos. Tem um pós-perda muito intenso também. Para que a gente não corresse riscos na saída de bola, até pelo momento da nossa equipe, a gente precisava, sob pressão, ter uma saída mais longa de disputa. A troca do Janderson pelo Hygor passa por isso. Um jogador de boa disputa para que nós pudéssemos ter jogo”, explicou.

Já Willian Maranhão entrou na vaga de Richardson por ter uma melhor proposição de jogo, de acordo com o técnico. E Guilherme Castilho, que voltou a ser titular, ocupou a vaga que era de Chay. Guto avalia o desempenho do jogador.

“A entrada do Castilho nos daria consistência no meio, que foi como aconteceu. Talvez a gente não tenha tido todo esse poder de construção muito pelo adversário. Que está em um estágio de perfil de jogo, de entrosamento, por causa do tempo de jogo. Temos que saber as características dos adversários para avaliar esse jogo que foi um pouco abaixo”, finaliza.

O Ceará volta a campo nesta quarta-feira (19), quando enfrenta o Vila Nova. O jogo é válido pela 19ª rodada da Série B do Brasileirão. O duelo será às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: