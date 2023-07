Ceará x Vila Nova terá ingresso social em campanha contra a fome; veja detalhes

O Ceará disponibilizou um lote de ingressos sociais para o duelo contra o Vila Nova, em jogo da Série B do Brasileirão. Para adquirir o bilhete, o torcedor interessado precisa apenas levar 3kg (três quilos) de alimentos não perecíveis. As trocas começam nesta segunda-feira (17), na Fábrica de Craques.

Cada pessoa pode trocar alimentos por, no máximo, dois ingressos. A carga de bilhetes é limitada. A ação é em parceria com o programa Mesa Brasil, do Sesc, que atende milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade através de instituições de assistência social.

Ceará e Vila Nova se enfrentam em jogo da 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo será na quarta-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

LOCAL DE TROCA E HORÁRIOS

Local: Fábrica de Craques - Major Weyne, 1040