Mais um CearáCast no ar! O programa desta semana avalia a abertura da janela de transferências que movimentou o elenco de Guto Ferreira com chegadas e saídas de atletas. O treinador vai ter sua primeira experiência com apoio da torcida alvinegra no estádio. Neste episódio, Samuel Conrado bateu um papo com os repórteres do Sistema Verdes Mares, Vladimir Marques e João Vitor Paiva.

Ouça o Episódio