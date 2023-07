Destaque do Ceará contra o Mirassol, Bruno Ferreira diz que trocaria desempenho 'pelos três pontos'

Reforço do Ceará para a temporada de 2023, o goleiro Bruno Ferreira segue numa boa sequência pela equipe na Série B. Se não fosse o grande desempenho dele no empate com o Mirassol, neste domingo (16), o Alvinegro poderia ter perdido a partida, já que o ataque adversário deu bastante trabalho para a defesa.

"Fico feliz com o meu desempenho, mas eu trocaria pelos três pontos. Jogo difícil, a gente sabe que a equipe do Mirassol tem boa posse de bola. No segundo tempo, faltou a gente ficar mais com a bola. Agora é voltar para casa e conseguir os três pontos em casa", disse o goleiro em entrevista ao canal Premiere.

O Ceará volta a campo na quarta-feira (19), quando enfrenta o Vila Nova. O duelo, válido pela 18ª rodada da Série B, será na Arena Castelão, a partir das 21h30 (de Brasília).