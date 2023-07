Mirassol-SP x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube da TV Diário, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

DESFALQUES NAS EQUIPES

Para o confronto diante do time paulista, seis jogadores não embarcaram e são desfalques. A lista de ausências conta com Richard, Luiz Otávio, Orejuela, Pedro Lucas, Erick Pulga e Cléber. Os dois primeiros estavam no período de transição, enquanto os demais devem ter situações atualizadas uma hora antes da partida.

O atacante Clebão deve ficar algumas semanas nos treinos à parte do elenco alvinegro. O atleta ficou oito meses parado após cumprir punição preventiva por conta de punição no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Já o lateral-direito Orejuela, que chegou nessa janela de transferências, nem chegou a estrear pelo Vozão.

Já o Leão da Alta tem quatro ausências para a partida deste domingo. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o lateral-direito Lucas Ramon não joga. Cedric deve ser titular novamente no time de Mozart. Outros desfalques ficam por conta de Rodrigo Sam e Vico que seguem tratamento no departamento médico da equipe.

A torcida do Leão vive a expectativa pela reestreia do atacante Zé Roberto, que pertence ao Ceará, mas está emprestado ao Mirassol. O jogador sentiu desconforto na coxa e não entrou em campo contra o Sport. O atleta fez bom campeonato paulista pela equipe e já marcou 16 gols, na soma de outras passagens pelo time.

VOZÃO FORA DE CASA

Longe da capital cearense, o Ceará possui o terceiro melhor aproveitamento como visitante na Série B, com 58,3%. Em oito partidas fora de casa, o Vozão tem quatro vitórias, dois empates e apenas duas derrotas, com 14 pontos somados dos 24 disputados. O time marcou 11 gols e sofreu 8 nas partidas em questão.

Legenda: A última vitória do Ceará fora de casa foi diante do Atlético-GO, por 3 a 0, pela 11ª rodada da Série B Foto: Felipe Santos/Ceará SC

O último triunfo longe da Arena Castelão e PV, foi diante do Atlético-GO, quando o Ceará venceu por 3 a 0, pela 11ª rodada, no estádio Antônio Accioly. De lá para cá, o Alvinegro ficou no empate de 1 a 1, contra o Sampaio Corrêa, e depois foi derrotado por 2 a 0 para o Sport, na Ilha do Retiro.

LEÃO DENTRO DE CASA

Dentro do estádio Maião, o Mirassol possui o quinto melhor aproveitamento como mandante da Série B. Com 66,7%, a equipe soma cinco vitórias, um empate e apenas duas derrotas em oito jogos com o apoio do seu torcedor. Dos 26 pontos na tabela, 16 foram conquistados em casa.

Porém, no último jogo dentro de casa, o Leão da Alta foi derrotado por 1 a 0 para o Ituano, pela 15ª rodada. A equipe vive o momento mais instável desde o começo da Série B. O Mirassol vem numa sequência de duas derrotas, contra Guarani e Ituano, e empate diante do Sport.

PRIMEIRO CONFRONTO

As duas equipes nunca se enfrentaram ao longo da história. Na disputa da elite do futebol nacional nos últimos cinco anos, o Alvinegro vai ter o primeiro encontro com o Mirassol, que vem em ascensão no cenário nacional. Esta é a primeira temporada do Leão da Alta na Série B, depois de passar quatro anos na terceirona.

O estado de São Paulo conta com seis representantes na segundona deste ano. Nos confrontos diante dos paulistas na competição, o Ceará levou a melhor apenas sobre o Botafogo de Ribeirão Preto e ficou no empate com a Ponte Preta. Por outro lado, o Alvinegro foi derrotado por Ituano, Guarani e Novorizontino.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Mirassol: Alex Muralha; Cedric, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri, Danielzinho, Chico Kim e Gabriel; Negueba e Zé Roberto. Técnico: Mozart.

Ceará: Bruno Ferreira; Warley, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda e William Formiga; Richardson, Zé Ricardo e Chay; Erick, Janderson e Nícolas. Técnico: Guto Ferreira.

FICHA TÉCNICA | MIRASSOL X CEARÁ

Local: Estádio José Maria dos Campos Maia, em Mirassol-SPData: 16/07/23 (domingo)Horário: 15h30 (horário de Brasília)Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)Assistente 1: Eduardo Goncalves da Cruz (MS)Assistente 2: Antônio Adriano de Oliveira (MA)4º árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)