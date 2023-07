Ceará tem atuação ruim e empate que não ajuda na briga pelo acesso na Série B; veja cenário

O Ceará empatou com o Mirassol em 1 a 1, neste domingo (16), fora de casa, pela Série B de 2023. O cenário da 17ª rodada era positivo, cabia ao Vovô vencer e se aproximar do G-4, mas a equipe seguiu estagnada na 10ª posição com uma apresentação ruim e sem sustentar a abertura do placar.

Com Hygor, Guilherme Castilho e Willian Maranhão, a estratégia de Guto Ferreira era ganhar no vigor físico, povoar o meio-campo e tentar um contra-ataque. O fato é que as escolhas não funcionaram.

A abertura do placar com Erick, em pênalti polêmico sofrido por Warley, não foi fruto de uma grande exibição coletiva do time. No duelo truncado, o Vovô aproveitou a única chance real e falhou nos acréscimos, com a insistência do Mirassol na bola aérea se convertendo em um gol de Chico Kim.

Guto até fez o diagnóstico, usou o que tinha no banco em busca de mais agressividade (Chay, Jean Carlos, Janderson e Bissoli). No papel, mais poder de ataque. Na prática, muita dificuldade para explorar os espaços deixados pelos donos da casa. No 2º tempo, o Ceará finalizou uma única vez.

O ponto é alto é, mais uma vez, o goleiro Bruno Ferreira. Trabalhou muito e evitou melhor sorte do Mirassol, que teve mais posse de bola (66% x 34%) e chutes (15 x 5). Os números alvinegros são pouco para as pretensões.

Tabela de classificação da Série B

Legenda: O Ceará está estagnado na 10ª posição da Série B de 2023 Foto: reprodução / SrGoool

A ambição passa pela vitória

A ambição pelo acesso à Série A passa pela vitória nos confrontos diretos. Um triunfo levaria o Ceará para a 6ª posição, ultrapassando o próprio adversário e firmando duas vitórias seguidas - o que não aconteceu.

O trabalho de Guto Ferreira está no início, mas o momento exige uma rápida reação. Os próximos jogos são contra o Vila Nova (C) e o Juventude (F). Nova chances de vencer quem está na frente e ganhar colocações.