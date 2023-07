O sexto episódio do Elas no Esporte está no ar! O papo é com Cris Karioca, volante das Meninas do Vozão. A jogadora fala do rebaixamento do Ceará na Série A1, da trajetória como atleta e projeta o restante da temporada com o time alvinegro. Acompanhe a entrevista completa no Spotify.

Acompanhe a entrevista com Cris Karioca:

