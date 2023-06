Elas no Esporte #04: entrevista com Patrícia Castro, narradora de futebol

O Elas no Esporte Nº4 está no ar! Narradora da Federação Cearense de Futebol (FCF), Patrícia Castro é a convidada da semana. Ela fala sobre os desafios de encarar a narração no futebol, ambiente ainda cercado de preconceito. Além disso, revela como iniciou a carreira na Comunicação e conta como foi o dia em que se tornou a primeira mulher a narrar uma partida oficial de futebol no Ceará.

Além do canal de Youtube da Verdinha, também é possível acompanhar o conteúdo pelo Spotify. Aos domingos, você confere o programa na Verdinha FM (às 9h da manhã) e na TV Diário (às 13h05).