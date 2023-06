Elas no Esporte #03: entrevista com Natasha Gryzlova, empresária de jogadores de futebol

Mais um episódio no ar! O Elas no Esporte Nº3 bate um papo com a russa Natasha Gryzlova. Ela fala do trabalho como empresária de jogadores de futebol. Além disso, revela também um pouco da vida pessoal e curiosidades sobre a adaptação no Brasil.

Denise Santiago comanda o programa, que tem também a participação de Crisneive Silveira e produção de Giovanna Borges.

Além do canal de Youtube da Verdinha, também é possível acompanhar o conteúdo pelo Spotify. Aos domingos, você confere o programa na Verdinha FM (às 9h da manhã) e na TV Diário (às 13h05).