O episódio de abertura do Elas no Esporte recebe a alvinegra Janaína Queiroz. Além de torcedora e conselheira, ela acaba de assumir a nova coordenação de projetos femininos do Ceará. Denise Santiago comanda o programa, que tem também a participação de Crisneive Silveira e produção de Giovanna Borges.

Além do canal de Youtube da Verdinha, também é possível acompanhar o conteúdo pelo Spotify. Aos domingos, você confere o programa na Verdinha FM (às 9h da manhã) e na TV Diário (às 13h05).