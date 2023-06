Elas no Esporte #05: entrevista com Kalyne Lima, locutora do Ceará em jogos no Castelão

O quinto episódio do Elas no Esporte chegou na área. Vocês sabe de quem é aquela voz em dias de jogos do Ceará no Castelão? Kalyne Lima é a locutora do Ceará em jogos do Vozão na Arena. A jornalista já trabalhou como assessora do clube e, posteriormente, assumiu esse novo desafio. Ela fala sobre representatividade, espaços das mulheres no futebol e sua rotina em dia de jogo.

Além do canal de Youtube da Verdinha, também é possível acompanhar o conteúdo pelo Spotify e outros tocadores de podcast. Aos domingos, você confere o programa na Verdinha FM (às 9h da manhã) e na TV Diário (às 13h05).

CONFIRA EPISÓDIOS ANTERIORES: