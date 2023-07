Quem é André Luiz, jovem goleiro que deve ser titular do Ceará contra Vila Nova

O goleiro André Luiz, de 23 anos, deve ser titular do Ceará diante do Vila Nova, nesta quarta-feira (19), pela Série B. Com Bruno Ferreira suspenso por três cartões amarelos e Richard ainda sem condições de jogo, André deve receber oportunidade de Guto Ferreira.

CONHEÇA ANDRÉ LUIZ

Natural da cidade do Rio de Janeiro (RJ), André Luiz Ribeiro da Silva nasceu no dia 13 de março de 2000. Ele integrou as categorias de base do Botafogo, nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20 até a temporada 2019.

Em 2019, o goleiro foi transferido para o Ceará e passou a integrar a categoria Sub-20 do Alvinegro de Porangabuçu. Na temporada 2021, André Luiz chegou a disputar uma partida do Campeonato Cearense, contra o Crato.

Legenda: Números de André Luiz no Ceará Foto: Arte/SVM

Naquela oportunidade, a equipe foi comandada pelo treinador Juca Antonello. Na partida, foram escalados principalmente jovens jogadores, além do meia-atacante Felipe Silva. André Luiz não foi vazado na partida e o Ceará venceu por 1 a 0.

CONVERSA COM GUTO E ABRAÇO

Nos treinamentos desta terça-feira (18) em Carlos de Alencar Pinto, foram a campo os goleiros André Luiz, Cristian e Carlos (Sub-20). Antes das atividades, Guto Ferreira conversou com o goleiro André Luiz e chegou a dar um abraço no jogador.

Legenda: Guto Ferreira abraça André Luiz nos treinamentos Foto: Lucas Catrib/SVM

Ceará e Vila Nova entram em campo nesta quarta-feira (19), às 21h30 de Brasília, na Arena Castelão, para disputar a 18ª rodada da Série B do Brasileirão 2023. O Vozão é o 11º colocado, com 25 pontos, enquanto o Tigre ocupa a primeira posição, com 34 pontos.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.