O programa da última semana avalia o retorno do atacante Cléber depois de oito meses de suspensão e as variações pensadas por Guto Ferreira. Velho conhecido do treinador, o jogador viveu seu melhor momento em 2020. Neste episódio, Samuel Conrado bateu um papo com os jornalistas do Sistema Verdes Mares, Brenno Rebouças e Alexandre Mota.

