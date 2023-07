Willian Maranhão destaca força do Ceará contra Vila Nova: ‘pode esperar um time aguerrido’

Antes de encarar o Vila Nova, líder da Série B, nesta quarta-feira (19), às 21h30, na Arena Castelão, o volante Willian Maranhão destacou, nesta terça-feira (18), o trabalho do Ceará para o confronto. Titular no último jogo, o atleta busca sequência no meio-campo alvinegro na competição.

“A partir do momento que terminamos o jogo lá em Mirassol, nossa cabeça já foi virada para o Vila Nova. A gente vem se cuidando para poder chegar cem por cento ou próximo disso para o jogo. Independente do tempo [de trabalho] pode esperar um time bastante aguerrido, um time que vai lutar os 100, 105 minutos, o que for, a gente espera conquistar os três pontos dentro de casa", disse.

POUCO TEMPO

O staff de Guto Ferreira deu folga ao elenco na segunda-feira (17) e teve reapresentação marcada para esta terça-feira (18). Com um dia de preparação, os jogadores passam por regenerativo e serão poupados do treino mais pesado. Willian aponta para o pouco tempo de trabalho e da conversa com o treinador.

“É pouco tempo de trabalho. Mas não é desculpa, a gente se conhece, nós estamos querendo chegar ali no G4 e é passo a passo. A gente vem conversando bastante e vamos ver o que o professor tem para falar do Vila Nova, para a gente aprofundar sobre o adversário. Sabemos que é um time qualificado, é o líder e não é à toa, mas a gente tem a nossa força”, colocou o jogador.

REFORÇOS DO VOZÃO

Na metade da janela de transferências, o Ceará já trouxe quatro atletas. Para a partida com o Vila Nova, Guto já pode contar com o zagueiro Sidnei, que está regularizado. O camisa 95 ressalta a chegada dos reforços no meio da temporada.

“Os reforções que estão chegando aí, não sei se vai chegar mais gente, mas se chegar, vai agregar. O Ceará tá em busca desse acesso e, de fato, o professor tem passado aí, está tendo pouco tempo, a gente vem assimilando bem, e acho que ele vem se agradando com as peças que ele tem em mãos”, avalia Maranhão.

DISPUTA NO MEIO

Willian fez dupla com Zé Ricardo no confronto diante do Mirassol, fora de casa. Nas primeiras partidas sob o comando alvinegro, Guto tem feito intervenções e testes no meio campo do Ceará. A disputa por espaço no setor foi intensificada nas últimas semanas.

“Eu joguei com o Zé [Ricardo] no América Mineiro, é um grande jogador também, assim como o Caíque, Richardson e outros que vêm fazer a função ali, estamos bem servidos ali. De fato, o Guto pediu confiança para a gente organizar o time”, apontou o atleta.

Diante do Vila Nova, Willian Maranhão deve formar dupla de volantes com Zé Ricardo. O Ceará entra em campo às 21h30, na quarta-feira, contra o líder da Série B, pela 18ª rodada.