As mudanças que o Ceará de Guto precisa para enfrentar o Vila Nova, líder da Série B

O Ceará deve passar por mudanças na escalação para enfrentar o Vila Nova, nesta quarta-feira (19), na Arena Castelão, pela Série B de 2023. Contra o líder da competição, o técnico Guto Ferreira não contará com o goleiro Bruno Ferreira, suspenso ao receber o 3º cartão amarelo contra o Mirassol.

É fato: a mudança afeta a solidez defensiva. Na última partida, o arqueiro foi o grande destaque individual do time, com sete intervenções. Assim, a primeira alteração do técnico seria forçada: o reserva imediato é André Luiz, que tem passagem pela base, enquanto Richard segue no departamento médico.

As demais podem ser por opção. No empate com o Mirassol em 1 a 1, Guto declarou que mexeu de acordo com o perfil do adversário, o que explicou as entradas de Hygor e Castilho como titulares.

O Vovô foi muito reativo, priorizou o jogo mais físico e produziu pouco ofensivamente. O resultado foi ruim pelo contexto da equipe alvinegra: segue parado na 10ª posição na tabela e distante do G-4.

Tabela de classificação da Série B

Legenda: O Ceará está na 10ª posição na tabela da Série B de 2023 Foto: reprodução / SrGoool

Guto está no início do trabalho e se propõe a explorar as características do elenco. A longo prazo, um trunfo tático importante. No cenário imediatista, experiências podem não funcionar e travar uma reação. Por isso, contra o Vila Nova, o único cenário possível é de um Ceará mais protagonista com a torcida.

O meia Chay e o atacante Janderson devem retornar. A postura também deve ser mais ofensivo, como na vitória frente ao Botafogo-SP por 3 a 0, em casa. O acesso à Série A é palpável, mas passa pela vitória nos confrontos diretos - essa é a ambição que o Ceará precisa no momento.

Mudanças na escalação

Guto soma três jogos no comando do Ceará pela Série B de 2023 e ainda não repetiu a escalação. Seja por desfalques ou opção técnica, o treinador mudou contra Sport, Botafogo-SP e Mirassol.

A tendência é que esse panorama se mantenha, com alternância para os jogos em casa e fora. Apesar da estratégia, acho que a manutenção de uma espinha dorsal é essencial para o entrosamento e a retomada da confiança. Os reforços também devem ser incorporados ao time.

Sport 2x0 Ceará | Bruno Ferreira; Michel Macedo (Warley), Tiago Pagnussat, Léo Santos (David Ricardo) e Willian Formiga; Zé Ricardo, Caíque (Richardson) e Jean Carlos; Erick, Janderson (Erick Pulga) e Vitor Gabriel (Nicolas).

| Bruno Ferreira; Michel Macedo (Warley), Tiago Pagnussat, Léo Santos (David Ricardo) e Willian Formiga; Zé Ricardo, Caíque (Richardson) e Jean Carlos; Erick, Janderson (Erick Pulga) e Vitor Gabriel (Nicolas). Ceará 3x0 Botafogo-SP | Bruno Ferreira; Warley, Tiago Pagnussat (Léo Santos), Gabriel Lacerda e Willian Formiga (David Ricardo); Zé Ricardo, Richardson (Caíque) e Chay (Castilho); Erick, Janderson e Nícolas (Bissoli).

| Bruno Ferreira; Warley, Tiago Pagnussat (Léo Santos), Gabriel Lacerda e Willian Formiga (David Ricardo); Zé Ricardo, Richardson (Caíque) e Chay (Castilho); Erick, Janderson e Nícolas (Bissoli). Mirassol 1x1 Ceará | Bruno Ferreira; Warley, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda (David Ricardo) e Willian Formiga; Zé Ricardo, Willian Maranhão e Castilho (Chay); Erick (Jean Carlos), Hygor (Janderson) e Nícolas (Bissoli).

Leia mais Alexandre Mota Ceará tem atuação ruim e empate que não ajuda na briga pelo acesso na Série B; veja cenário