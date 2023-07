Sport x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ceará e Sport se enfrentam às 18h, deste domingo (2), em jogo válido pela 15ª rodada da Série B. As equipes voltam a se enfrentar dois meses após o tricampeonato da Copa do Nordeste conquistado pelo Alvinegro sobre os pernambucanos. A partida pelo Campeonato Brasileiro será na Ilha do Retiro, em Recife, na capital pernambucana.

O Vozão ocupa a 9ª colocação, com 21 pontos, sete a menos que o primeiro time no G-4. Após o empate em 0 a 0 com o Avaí, dentro de casa, a diretoria demitiu o treinador Eduardo Barroca. O clube anunciou Guto Ferreira que retorna ao comando técnico alvinegro dois anos depois. Ele terá apenas dois treinos para conhecer e alinhar a equipe.

O Sport vem num embalo de oito jogos sem derrota. O time de Enderson Moreira ocupa a 4ª posição com 28 pontos conquistados, oito vitórias, quatro empates e uma derrota. O Leão da Ilha vem de empate em 1 a 1 contra a Chapecoense, na Arena Condá.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube da TV Diário, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

DESFALQUES NAS EQUIPES

Para a partida na Ilha do Retiro, o Ceará não poderá contar com o meia Guilherme Castilho, que cumpre suspensão automática. O camisa 99 tomou o terceiro amarelo diante do Avaí, na 13ª rodada. Além dele, o treinador não deve contar com Richard e Luiz Otávio, que seguem tratamento no departamento médico.

As novidades no último treino na capital cearense foram os retornos do lateral-direito Warley, do lateral-esquerdo Danilo Barcelos e do atacante Hygor Cléber. Os jogadores estavam no DM Alvinegro até a última partida e são dúvidas para encarar o time pernambucano.

Do outro lado, o Leão da Ilha tem dúvidas importantes no setor ofensivo. Diante da Chapecoense, Luciano Juba e Vagner Love ficaram de fora no empate. Enquanto o meia trata lesão na coxa, o camisa 9 sentiu a panturrilha e foi poupado. Além deles, o também atacante Wanderson sentiu o adutor da perna direita.

VOZÃO FORA DE CASA

O Vozão tem o segundo melhor aproveitamento como visitante na Série B. Em sete partidas longe de casa, a equipe tem quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota, o que deixa uma margem de 66,7% fora de casa na competição. A equipe alvinegra somou 14 de 21 pontos disputados até aqui.

A última partida longe da capital cearense foi diante do Sampaio Corrêa, pela 13ª rodada, quando o Alvinegro ficou no empate por 1 a 1. Como visitante, o Ceará balançou as redes adversárias em 11 oportunidades, contra 6 gols sofridos em 7 jogos.

LEÃO DENTRO DE CASA

O trunfo de atuar na Ilha do Retiro tem ajudado o time rubro-negro na competição. O Sport é a única equipe com 100% de aproveitamento, como mandante, na Série B. O time de Enderson somou 21 pontos nas sete partidas, com sete vitórias, em Recife.

O poderio ofensivo pernambucano puxa todos os quesitos positivos do time, que balançou as redes 18 vezes em casa e tem uma média de 2,5% gols por partida. A defesa também não sofreu quando atuou na capital pernambucana, com apenas quatro gols em sete jogos.

ARTILHARIA NA SÉRIE B

O atacante Vagner Love lidera o ranking de artilharia na Série B. O jogador do Sport soma nove gols na competição, quatro a mais que o pelotão de atletas que dividem a segunda colocação com mais gols na disputa.

Do lado alvinegro, Erick está nesse bolo de vice-artilheiro. O atleta marcou a última vez na 13ª rodada, no empate em 1 a 1, contra o Sampaio Corrêa, no estádio Castelão. Com passagem pelo Náutico, o camisa 11 do Ceará já disse em coletivas que o Sport seria a equipe que mais gosta de enfrentar.

Além de Erick, o Ceará conta com Vitor Gabriel, que soma quatro gols na artilharia da competição. Logo atrás, Nícolas e Jean Carlos balançaram as redes em duas oportunidades cada um também.

HISTÓRICO DO CLÁSSICO

O clássico nordestino nesta noite na Ilha do Retiro marca o 42º encontro entre Ceará e Sport. Ao longo da história, os donos da casa levam vantagem com 17 vitórias, contra 14 triunfos do Vozão e 10 empates. No recorte dos últimos dez jogos, o Alvinegro venceu cinco vezes, enquanto o Leão levou a melhor em duas oportunidades.

Legenda: Ceará conquista o tricampeonato da Copa do Nordeste. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O último duelo entre as equipes foi pela grande final da Copa do Nordeste, também em Recife. No dia 3 de maio, o rubro-negro pernambucano conquistou a vitória por 1 a 0 no tempo normal, mas viu o Ceará conquistar o tricampeonato regional nas penalidades.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sport: Renan; Ewerthon (Eduardo), Rafael Thiery, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fábio Matheus e Jorginho; Edinho, Fabrício Daniel (Luciano Juba) e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Ceará: Bruno Ferreira; Warley, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda e William Formiga; Richardson, William Maranhão, Jean Carlos e Chay; Erick e Nícolas. Técnico: Guto Ferreira.

FICHA TÉCNICA | SPORT X CEARÁ

Local: Ilha do Retiro, em Recife-PE

Data: 02/07/23 (domingo)

Horário: 18h (horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Assistente 2: Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

4º árbitro: Deborah Cecília da Cruz Ferreira (PE)

Árbitro de Vídeo (VAR): Adriano de Assis Miranda (SP)