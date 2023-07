Ceará x Botafogo-SP: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em disputa na parte de cima da tabela da Série B, o Ceará encara o Botafogo-SP, às 21h30, nesta sexta-feira (7), pela 16ª rodada. O confronto marca a estreia de Guto Ferreira com a presença do torcedor alvinegro no estádio. O confronto será na Arena Castelão, na capital cearense.

Após a derrota para o Sport, por 2 a 0, fora de casa, o Vozão caiu três posições na tabela. A equipe ocupa a 12ª posição, com 21 pontos, oito a menos que o Novorizontino, time que abre o G-4. Na segunda partida sob comando de Guto Ferreira, o Ceará tentará quebrar a sequência de quatro partidas sem vitória.

Do outro lado tem o Botafogo de Ribeirão Preto, que tem três pontos a mais que o Ceará e ocupa a 8ª colocação. O time tem à frente Marcelo Chamusca, treinador que subiu com o Alvinegro em 2017, e que vive bom momento na competição. A Pantera venceu o Guarani por 1 a 0 na última rodada, no estádio Santa Cruz.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube da TV Diário, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

DESFALQUES NAS EQUIPES

Para o confronto diante do time paulista, Guto Ferreira deve contar com três desfalques. O goleiro Richard e o zagueiro Luiz Otávio iniciaram o período de transição, mas devem ficar de fora. Os atletas estão voltando de lesão e ainda estão sendo observados pelo departamento médico.

Por outro lado, o treinador já pode utilizar o lateral-direito Orejuela e o atacante Bissoli, que foram regularizados nesta semana. Além dos atletas que são novas opções no elenco, o Alvinegro tem o retorno de Chay, que estava lesionado. Já Guilherme Castilho cumpriu suspensão contra o Sport e se reintegrou ao grupo.

Já a Pantera não tem problemas para encarar o Ceará nesta noite. Chamusca já tinha dito em entrevista que a equipe tricolor vem com força máxima para a capital cearense. “Se não tiver nenhum problema no aspecto físico, não pretendo fazer grandes alterações. Só quando é extremamente necessário”, destacou o técnico.

Sem desfalques por suspensão, o comandante da equipe paulista deve manter a base do time que venceu o Guarani, pela 15ª rodada, dentro de casa. O retorno fica por conta do volante Guilherme Madruga, que estava suspenso na vitória sobre o Guarani.

VOZÃO DENTRO DE CASA

Na capital cearense, o Ceará possui o quinto pior aproveitamento como mandante nesta Série B, com 33,3%. Em sete partidas no PV e na Arena Castelão, a equipe tem apenas duas vitórias, um empate e quatro derrotas, o que deixa a margem de 7 pontos somados em 21 disputados. O time sofreu 11 gols e marcou apenas 5 vezes em jogos em Fortaleza.

Legenda: Na última partida na Arena Castelão, o Ceará ficou no empate em 0 a 0 contra o Avaí Foto: Kid Junior / SVM

No último jogo dentro de casa, o Ceará ficou no empate em 0 a 0 pelo Avaí, pela 14ª rodada. A partida marcou a despedida de Eduardo Barroca do comando da equipe. Agora, é a vez de Guto Ferreira sentir o apoio dos alvinegros no estádio pela primeira vez em 95 partidas pelo Vozão.

PANTERA FORA DE CASA

Quando o assunto é atuar longe do seu estádio, o Botafogo-SP ostenta o quinto melhor aproveitamento com 52,4%. A Pantera das Américas fez sete jogos como visitante, com três vitórias, dois empates e duas derrotas.

A última vitória fora do estádio Santa Cruz aconteceu na estreia de Marcelo Chamusca, quando o time bateu o Novorizontino por 1 a 0, no José Ismael de Biasi. O novo treinador chegou após a demissão de Adilson Batista e está há cerca de duas semanas no comando da equipe tricolor.

ALVINEGRO INVICTO

As duas equipes voltam a se enfrentar depois de longos 24 anos. O confronto válido pela 16ª rodada da Série B de 2023 será o terceiro entre os times. Nas duas únicas partidas na história, o Ceará tem 100% de aproveitamento ao vencer as duas fora de casa.

O primeiro duelo entre Ceará e Botafogo-SP aconteceu em 1978, em jogo válido pelo grupo E, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro na época. Com gols de Tiquinho e Miro, contra, o Alvinegro venceu por 2 a 1, Carlos Motoca foi quem diminuiu para os paulistas, no estádio Santa Cruz, no interior de São Paulo.

O ano de 2002 marca o último confronto entre as equipes. Em partida da primeira fase da Série B, o Ceará não tomou conhecimento e aplicou 6 a 1 no tricolor, também no estádio Santa Cruz. Em dia inspirado, Mota marcou três vezes, enquanto Gilson Maratá, Souza Besourão e Gilmar marcaram os outros gols.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Orejuela, Tiago Pagnussat, Léo Santos e William Formiga; Caíque Gonçalves, Zé Ricardo e Jean Carlos; Erick, Janderson e Nícolas. Técnico: Guto Ferreira.

Botafogo-SP: Matheus; Thassio, Lucas Dias, Marcio e Patrick Brey; Tárik, Edson e Guilherme Mantuan; Osman, Luiz Henrique e Salatiel. Técnico: Marcelo Chamusca.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X BOTAFOGO-SP

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 07/07/23 (sexta-feira)

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistente 1: Fabiano da Silva Ramires (ES)

Assistente 2: Jean Márcio dos Santos (RN)

4º árbitro: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)

Árbitro de Vídeo (VAR): Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)