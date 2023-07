Ceará anuncia atacante Guilherme Bissoli

O Ceará oficializou a contratação do atacante Guilherme Bissoli. O jogador de 25 anos chega ao Vozão após encerrar seu vínculo no Athletico Paranaense. O novo atleta alvinegro já treinou com o elenco nesta sexta-feira, comandado pelo técnico Guto Ferreira.

Natural de Jaú, cidade do interior paulista, o atacante passou pelo XV de Jaú e depois seguiu para as categorias de base do São Paulo e, logo, em seguida obteve sua profissionalização. Fora do país, Bissoli atuou no futebol paraguaio, em 2019, defendendo a camisa do Fernando de La Mora. De volta ao Brasil, já em 2020, atuou pelo Athletico Paranaense e na temporada seguinte participou da campanha que levou a equipe paranaense ao título da Copa Sul-Americana.

Guilherme Bissoli também acumula passagens por Cruzeiro e Avaí. Na temporada de 2022, pela equipe catarinense atuou por 32 partidas e marcou 14 gols, sendo o artilheiro da equipe na disputa do Campeonato Brasileiro.

Confira a ficha do atleta:

Nome: Guilherme Bissoli Campos

Posição: Atacante

Nascimento: 09/01/1998 (25 anos)

Naturalidade: Jaú/SP

Clubes por onde passou: São Paulo, Fernando de La Mora/PAR, Athletico Paranaense, Cruzeiro/MG e Avaí/SC.